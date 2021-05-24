WSJ: трое ученых в Ухане тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе Фото: Иван МАКЕЕВ

Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии Китая тяжело болели еще в ноябре 2019 года. Это может говорить в пользу теории об искусственном происхождении коронавирусной инфекции нового типа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

В публикации издания говорится, что его журналистам удалось изучить неопубликованные данные доклада разведывательного сообщества США. Утверждается, что содержащиеся в документе сведения могут "добавить веса нарастающим призывам к проведению более масштабного расследования" происхождения covid-19.