В Генпрокуратуре заявили об угрозе от киберпреступности для нацбезопасности

Начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов заявил, что киберпреступность стала представлять угрозу национальной безопасности нашей страны.

По его словам, на протяжении нескольких лет наблюдается рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

- За последние годы число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, возросло до масштабов, позволяющих говорить о них как об угрозе национальной безопасности. Особенно с учетом их низкой раскрываемости, фиксируемой на уровне не более 25%, - заявил представитель ведомства в интервью ТАСС.