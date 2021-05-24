Онколог перечислил привычки, способные снизить риск развития рака у человека

Онколог-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал россиянам о привычках, соблюдение которых позволить снизить риск развития рака.

По его мнению, многие людям оттягивают визит к врачу из-за "неудобных" видов рака, среди которых рак прямой или толстой кишки. Однако врач отмечает, что даже если это скажется страшным для пациента - самое главное следить за своим здоровьем и вовремя выявлять болезнь.

- Нужно сбалансированно питаться, ограничить употребление алкоголя и другие вредные привычки, а также стараться больше отдыхать. Это все позволит снизить риски развития колоректального рака в каждом конкретном случае, - перечислил полезные привычки доктор Базылев, слова которого приводит "Пятый канал".