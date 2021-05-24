На Украине призвали изменить правила "Евровидения" из-за России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член профессионального жюри международного песенного конкурса "Евровидение-2021" от Украины Игорь Кондратюк выступил с предложением изменить правила из-за России.

По его мнению, это позволит скорректировать процедуру оценки участников двух стран на выступлении.

- Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию - оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора, - написал Кондратюк в колонке для украинского издания OBOZREVATEL.

Также он добавил, что лично для него "агрессор всегда будет на последнем месте независимо от вида соревнования".

Напомним, жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла. Свои 12 баллов Россия отдала Молдавии. Победителем песенного конкурса стала итальянская группа Mаneskin. Участники музыкального коллектива набрали 524 балла. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе, вошла в десятку лучших исполнителей. Она заняла девятое место с песней "Russian Woman", набрав 204 балла по итогам голосования членов жюри и зрителей.