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Общество24 мая 2021 6:13

На Украине призвали изменить правила "Евровидения" из-за России

Кондратюк считает необходимым лишить РФ права оценивать украинских участников на конкурсе
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Член профессионального жюри международного песенного конкурса "Евровидение-2021" от Украины Игорь Кондратюк выступил с предложением изменить правила из-за России.

По его мнению, это позволит скорректировать процедуру оценки участников двух стран на выступлении.

- Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию - оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора, - написал Кондратюк в колонке для украинского издания OBOZREVATEL.

Также он добавил, что лично для него "агрессор всегда будет на последнем месте независимо от вида соревнования".