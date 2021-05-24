На Украине призвали изменить правила "Евровидения" из-за России

Член профессионального жюри международного песенного конкурса "Евровидение-2021" от Украины Игорь Кондратюк выступил с предложением изменить правила из-за России.

По его мнению, это позволит скорректировать процедуру оценки участников двух стран на выступлении.

- Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт УЕФА и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию - оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора, - написал Кондратюк в колонке для украинского издания OBOZREVATEL.

Также он добавил, что лично для него "агрессор всегда будет на последнем месте независимо от вида соревнования".