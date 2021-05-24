В России разрабатывают меры по регулированию цен на пластиковую упаковку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России Минэнерго совместно с Минсельхозом и Минпромторгом к 25 мая 2021 года готовит предложения для регулирования цен на сырье, из которого изготавливают полимерную упаковку.

Отмечается, что в течение года рост цен на нее составил около 70-80%. Например, в молочной отрасли, себестоимость продукции выросла на 5%. Об этом сообщают "Известия".

Минэнергетики к 25 мая рекомендовали выработать предложения по регулированию цен на первичные полимеры - сырье, из которого полимерная упаковка изготавливается. Меры разработают совместно с Минсельхозом и Минпромторгом

Также издание уточняет, что производители обеспокоены тем, что дальнейшее увеличение стоимости тары может повлечь за собой рост себестоимости готовой продукции и в конечном счете неизбежно повлияет на розничные цены потребительских товаров. Таким образом, если не принять соответствующих мер, кроме производителей могут пострадать еще и покупатели.