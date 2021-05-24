Последние новости на утро 24 мая 2021: Климкин назвал "ударом" отказ США от санкций против "Северного потока-2"

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 24 мая 2021 года.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об "ударе под дых" от США. Так он прокомментировал отказ американской стороны от введения санкций против оператора газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2 AG). По его мнению, дело не только в том, что шанс на достройку объекта очень высок, а "тревожно то, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена". Экс-министр отметил, что "с партнерами, которых уважают, так не поступают". Он также признался, что не хотел, чтобы отношения Украины и США начали испытывать признаки кризиса доверия.

Американский президент Джо Байден 25 мая 2021 года планирует встретиться с семьей погибшего от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда. Встреча организована к годовщине смерти мужчины.

Член профжюри "Евровидения" от Украины Игорь Кондратюк выступил с предложением изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, нужно скорректировать процедуру оценки участников двух стран на выступлении, поскольку это "аморально". Он призвал "лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию - оценивать участника от Украины".

В Генпрокуратуре РФ заявили, что киберпреступность стала представлять угрозу нацбезопасности нашей страны. Это связано с ростом за последние годы числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

Минобороны РФ приступает к массовой закупке пистолетов "Удав". На приобретение первой крупной партии выделено почти 400 миллионов рублей. Большая часть оружия поступит на вооружение бойцов спецназа и разведывательных подразделений.