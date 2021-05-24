Клинические испытания вакцины от коронавируса и гриппа должны начаться в России осенью 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России ведут работу над вакциной двойного действия, которая сможет защитить одновременно от гриппа и от коронавируса. На сегодняшний день проходят доклинические испытания, которые показывают хороший результат на приматах. Об этом рассказал директор ФГБУ Дмитрий Лиознов.

Специалист уточнил, что после испытаний вакцины на приматах планируется получить результаты об эффективности и безопасности препарата. Как ожидается, эти данные получат уже в конце июня, и при таком раскладе уже осенью этого года смогут стартовать клинические испытания с участием добровольцев.

Как пояснил специалист, векторная вакцина использует ослабленный вирус гриппа в качестве носителя, и именно туда «встраивают» генетический материал коронавирусной инфекции.

Лиознов рассказал еще об одной особенности вакцины. Так, можно будет отказаться от инъекций. Разработчики собираются выпустить его в виде спрея, чтобы впрыскивать препарат в нос.

«Можно будет применять и сублингвально, то есть под язык. Но на данный момент всё-таки мы ориентируемся на создание препарата для интраназального введения» - приводи Известия слова эксперта, который добавил, что последняя фаза испытаний может стартовать в начале 2022 года.