«Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» и завершил борьбу за Кубок Стэнли Фото: REUTERS

«Вашингтон» на своем льду в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Бостону» со счетом 1:3 и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

В составе гостей шайбы забросили Давид Пастрняк (23-я минута), и дважды отличился Патрис Бержерон (35, 53), у «Вашингтона» результативные баллы набрал Конор Шири (41). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу гостей.

В следующем раунде «Бостон» встретится с победителем пары «Питтсбург» - «Нью-Йорк Айлендерс» (2-2 в серии). При этом «Вашингтон» выбывает на стадии первого раунда плей-офф уже третий сезон подряд.

За всю игру российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отличиться не смогли, но защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет балл за результативную передачу. После вылета из плей-офф НХЛ хоккеисты смогут получить приглашения в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге.

Овечкин считает, что у «Вашингтона» была отличная команда, и клуб мог сыграть лучше в плей-офф НХЛ.

«Очевидно, что мы могли добиться большего. Мы разочарованы. Это ужасное чувство, особенно когда понимаешь, что у нас была довольно хорошая команда», - заявил российский нападающий.