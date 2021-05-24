Google подала ответный иск к Роскомнадзору

Google ответный иск на Роскомнадзор Фото: REUTERS

Суд в Москве принял к производству иск компании Google к Роскомнадзору после требования ведомства заблокировать 12 ссылок на незаконный контент на Youtube.

«11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», - говорится в сообщении, которое приводит газета «Коммерсантъ».

Глава дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что Google LLC ранее не инициировала судебных разбирательств по оспариванию ненормативных актов Роскомнадзора и выступала только в качестве ответчика или третьего лица.

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что в иске говорится о требовании ведомства заблокировать 12 ссылок на «противоправный контент», размещенный на Youtube, который принадлежит Google.

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», - сообщили изданию в Роскомнадзоре.

Напомним, 16 апреля Google пообещал удалить весь незаконный контент. Однако уже через несколько дней Роскомнадзор сообщил о новых нарушениях, и дополнительный штраф в размере до 20 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию. В начале мая на компанию в суд поступило по пять протоколов, по каждому из которых грозит штраф до 4 миллионов рублей.