ВС США: Россия и Китай могут выиграть от снижения американского присутствия на Ближнем Востоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пересмотр военного присутствия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке может открыть возможности в регионе для Москвы и Пекина. Такое мнение высказал глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи.

По его словам, Ближний Восток «в широком смысле» представляет из себя зону соперничества великих держав. «И я считаю, что по мере пересмотра нашего присутствия в регионе Россия и Китай будут тщательно следить за появлением пустот, которые они могли бы использовать», - приводит агентство Associated Press (AP) слова главы ВС США.

Маккензи полагает, что пересмотр американской политики на Ближнем Востоке может открыть для России и Китая перспективы в вопросе продажи вооружений в регионе. Тем не менее уверенности в этом нет.

«Думаю, мы будем играть с умом ... чтобы воспользоваться тем, чем уже располагаем», - подчеркнул он, добавив, что ВС США по-прежнему сохранят присутствие в регионе, а ближневосточные государства начнут поиск альтернатив только при полном отказе в поддержке со стороны США, которые, по его мнению, являются для них «приоритетным партнером».

AP напоминает, что администрация нового президента Джо Байдена прекратила поддержку боевых операций аравийской коалиции в Йемене, а также приступила к выводу части ВС США из зоны Персидского залива. Однако, Штаты сосредоточили основное внимание на ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, ранее газета Wall Street Journal написала, что США могут разместить выводимые из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане, однако никаких договоренностей на этот счет пока нет. Минобороны Узбекистана отрицает возможность размещения в стране военных баз иностранного государства, указывая на оборонную доктрину государства.