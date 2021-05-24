Овечкин не примет участиe в ЧМ-2021 по хоккею из-за травм

Александр Овечкин Фото: REUTERS

Нападающий Александр Овечкин не сможет сыграть за национальную сборную на Чемпионате мира по хоккею из-за травм, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила Федерации хоккея России.

«Александр Овечкин не сможет принять участиe в ЧМ из-за большого количества повреждений, полученных в матчах регулярного чемпионата и плей-офф НХЛ», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном канале хоккейной федерации в Twitter.

Напомним, накануне «Вашингтон» на своем льду в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграл «Бостону» со счетом 1:3 и вылетел из борьбы за Кубок Стэнли. Как писал сайт kp.ru, после вылета «Вашингтон» из плей-офф НХЛ российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов смогут получить приглашения в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который сейчас проходит в Риге.