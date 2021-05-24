Бизнес предложил ввести в России выплаты на продукты для нуждающихся Фото: Евгения ГУСЕВА

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила предусмотреть специальные целевые выплаты для ряда категорий граждан на покупку продуктов питания.

Как передает ТАСС, речь идет о гражданах, которые оказались в трудной жизненной ситуации - безработные или семьи с детьми, доходы которых опустились ниже прожиточного минимума.

Как уточняется, это предложение является альтернативой практике административного регулирования цен, а целевые выплаты должны помочь гражданам, не оказывая прямого влияния на экономику и торговлю.

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующих их растущие издержки, и программ адресной помощи гражданам», - говорится в тексте резолюции ТПП.

Отмечается, что резолюция ТПП уже направлена на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. При одобрении подобной инициативы граждане, определенных в документе категорий, смогут покупать продукты в розничных сетях из утверждённого списка.

В палате заявляют, что административное регулирование цен не может быть эффективной мерой социальной поддержки с низким уровнем доходов. В ТПП указывают на то, что временные результаты данной политики нивелируются негативными последствиями, а также потенциальными рисками, которые существенные и угрожают развитию производства.