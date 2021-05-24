Правительство выделит 25 млрд рублей для помощи больным коронавирусом

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить не менее 25 млрд рублей на помощь людям, у которых диагностирован коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Минздраву и Минфину поручено обеспечить выделение … не менее 25 миллиардов рублей – на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция», - говорится в сообщении кабмина.

Кроме того, глава правительства поручил двум ведомствам обеспечить выделение не менее 25 млрд рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Министерства также должны до пятницы, 28 мая, подготовить проект акта о направлении средств на завершение строительства нескольких диспансеров и больниц в российских регионах, финансирование которых в прошлом году было урезано из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19.