Турция может отменить требование ПЦР-теста для россиян при въезде в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турция предложила России возобновить авиасообщение с популярными курортными городами, а также сообщила о намерении отменить обязательное предоставление результатов ПЦР-тестов на коронавирус.

Министр культуры и туризма Турции Мехмета Бури Эрсоя заявил, что решение может быть принято в связи с успешной борьбой России с пандемией коронавируса. Кроме того, уточняется, что важным показателем является количество новых случаев заболевания, и в случае, если оно ниже определенного значения, то ПЦР-тесты становятся необязательными.

«Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий - это уровень вакцинации в стране отправления», - приводит РИА Новости слова министра.

На фоне роста заболеваемости в Турции, Россия приняла решения ввести ограничения на полеты в эту страну. С29 апреля по 17 мая из-за ситуации с коронавирусом в стране был объявлен локдаун, в рамках которого все организации и учреждения прекратили свою деятельность за исключением освобожденных циркуляром МИД. Однако накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что республика начнет процесс нормализации после введенных ограничений.