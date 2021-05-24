Жириновский высказался об "ошибочном решении" Сталина в Великой Отечественной войне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался об "ошибочном" решении Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. Он считает, что советскому лидеру не следовало настаивать на том, чтобы США и Великобритания — спешили с открытием Второго фронта.

"Ведь это ошибка Сталина была. Зачем он требовал открывать Второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать Второй фронт? Сидите, британцы, на своих островах, американцы там, за океаном", — выразил мнение Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лидер ЛДПР предположил, что если бы не решение Сталина, то советская армия разгромила бы противника еще летом 1944 года.

"Вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени", - считает политик.

Напомним, что открытие Второго фронта состоялось 6 июня 1944 года в результате высадки англо-американских войск в Нормандии. Событие сыграло большую роль в общей победе стран антигитлеровской коалиции над Германией. Но при этом основным фронтом Второй мировой войны оставался советско-германский, где противник сосредоточил все свои силы.