Депутат Нилов предложил ввести уголовное наказание за поддельные автомобильные номера

В России могут ввести уголовную ответственность за поддельные автономера Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В России предлагают ввести уголовную ответственность за использование поддельных автомобильных номеров. Соответствующий законопроект уже разрабатывают в Госдуме. Автором документа стал глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат выступает с инициативой ввести новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных автомобильных номеров. К такой хитрости прибегают некоторые автомобилисты, которые хотят избежать штрафов и других санкций за систематические нарушения ПДД.

В качестве наказания Ярослав Нилов предлагает использовать обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года, передают Известия.

Депутат добавил, что на подготовку нового законопроекта его подтолкнул тот факт, что на сегодняшний день за такие нарушения водители не несут серьезного наказания, пишет Москва 24.

«Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», - объяснил свою позицию политик.