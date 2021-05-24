В Белоруссии создали комиссию по расследованию ситуации с посадкой самолета Ryanair Фото: Иван ВИСЛОВ

В Белоруссии создали Комиссию по расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили в департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики, отметив, что обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время.

«Создана комиссия по расследованию ситуации. Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в список причастных к терроризму лиц и был ранее объявлен в розыск.

Как писал сайт kp.ru, главы государств и правительств Европейского союза планируют обсудить на саммите 24 мая инцидент с экстренной посадкой в Минске. Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента.