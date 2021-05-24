Турция предложила России возобновить авиасообщение в курортные города. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что республика предложила России возобновить полеты в курортные города.

"Как известно, российские туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже - в Измир. Если посмотреть на ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в этих регионах, то видно, что там на 50% ниже среднего показателя по Турции. К тому же там отели в основном работают по системе "все включено"… На первом этапе предлагаем начать полеты в эти аэропорты, потом уже распространить на всю Турцию", - заявил он агентству РИА Новости.

Министр отметил, авиасообщение в дальнейшем можно будет расширить до других аэропортов, по мере того, как будут удовлетворены требования российской стороны.

Он рассказал, что ранее эта система была запущена в Германии, и оказалась успешной. Эрсой отметил, что в диалоге с Россией Турция первая пошла на контакт, и решение теперь зависит только от Москвы.

Напомним, что ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Турции российские власти приняли решение закрыть авиасообщение. Из республики были вывезены российские туристы. Тем, кто ждал своей поездки, было предложено вернуть деньги за путевку или поменять направление.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Турция объявила самый длительный с начала пандемии локдаун - с 29 апреля до 17 мая.