Китай опроверг информацию о болезни трех ученых в Ухане до первых сообщений о коронавирусе

МИД КНР опроверг информацию о болезни трех ученых в Ухане до первых сообщений о коронавирусе Фото: REUTERS

Информация о том, что трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии Китая тяжело болели еще в ноябре прошлого года до первых сообщений о коронавирусе не соответствует действительности. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел КНР.

Напомним, сообщение о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии опубликовала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки, что в свою очередь могло говорить в пользу теории об искусственном происхождении COVID-19. Утверждалось, что содержащиеся в докладе разведывательного сообщества США сведения могут «добавить веса нарастающим призывам к проведению более масштабного расследования» происхождения вируса.