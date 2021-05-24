Правительство РФ разработало концепцию поддержки российских экосистем

Российские IT-компании получат преференции Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Первый вице-премьер Андрей Белоусов утвердил концепцию о предоставлении преференций отечественным IT-компаниям, сервисы которых объединены в одну экосистему. В документе говорится, что Россия может стать третьей страной после США и Китая, которая будет развивать собственные экосистемы.

Как пояснил Белоусов, собственные экосистемы обеспечат цифровую безопасность страны и ограничат иностранные платформы в доступе к экономическим, социологическим и демографическим данным о россиянах, передают «Известия».

Согласно концепции правительства, российские экосистемы будут получать некоторые стимулирующие бонусы, а вот иностранные экосистемы будут допускаться в Россию только при условии, что они согласятся сотрудничать с отечественными производителями товаров и услуг, передает ФАН.

В правительстве добавили, что речи о запрете работы иностранных платформ в России не идет. Концепция направлена исключительно на формирование взаимовыгодного партнерства российских компаний с зарубежными системами, передает телеканал «360».