Роскомнадзор готов к диалогу с Google в суде Фото: REUTERS

Роскомнадзор сообщил о готовности вести диалог с компанией Google в судебном порядке. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин, комментируя иск компании.

«Все будет в судебном порядке. Это наши требования, конечно», - приводит слова замминистра «РИА Новости».

Напомним, ранее Суд в Москве принял к производству иск Google к Роскомнадзору, который компания подала после требования ведомства заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на Youtube. Согласно информации представленной газетой «Коммерсантъ», Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской компании 11 мая, а подан иск был 23 апреля.

В ведомстве сообщили, что ранее на основании требований Генпрокуратуры в адрес администрации Google направили уведомление об ограничении доступа к контенту с призывами, в том числе к несовершеннолетним, об участии в несанкционированных митингах в январе 2021 года.