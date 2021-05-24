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Общество24 мая 2021 11:30

Рогозин назвал бессодержательным выступление Маска перед российскими студентами

По мнению главы «Роскосмоса», американским изобретателям нечем удивить россиян
Анастасия РЫШКОВА
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Рогозин назвал бессодержательным выступление Маска перед российскими студентами.

Рогозин назвал бессодержательным выступление Маска перед российскими студентами.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал выступление главы SpaceX и Tesla Илона Маска перед российскими студентами на форуме "Новое знание".

"Не думаю, что господин Маск что-то очень новое сказал во время своего выступления перед студентами. Скорее, это был такой "эффект вау", когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека. В целом, говорить о какой-то содержательной беседе, с моей точки зрения, сложно", - заявил Рогозин на конференции Startup Village.

При этом глава Роскосмоса отметил, что с уважением относится к деятельности американского изобретателя, прежде всего к его компании SpaceX.

Рогозин отметил, что по его мнению на такие форумы должны приглашаться и представители российской космической индустрии. По его словам, американскими технологиями россиян не удивишь.

"У нас есть очень талантливые инженеры и конструкторы. В том числе молодые разработчики, мы хотели бы, чтобы их тоже страна знала", - сказал Рогозин.

Напомним, на этой неделе на форуме "Новое знание" перед российскими студентами выступил миллиардер и изобретатель Илон Маск. Он рассказал о возможном освоении человечеством Марса и выразил мнение, что в скором времени люди полностью перейдут на электромобили.