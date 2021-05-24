Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение временно отказаться от полетов над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом сообщил глава Минтранса республики Талис Линкайтс.

Министр назвал инцидент с посадкой самолета в Минске неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве самой страны.

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии в своих полетах», - сказал он в эфире Латвийского радио, уточнив, что вскоре со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации.

Глава Минтранса также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, правительство Литвы сообщило о своем намерении добиваться запрета международных полетов над Белоруссией. Франция также не исключает закрытия белорусского воздушного пространства для самолетов Европейского союза. Главы государств и правительств ЕС должны обсудить инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске в понедельник, 24 мая.

Напомним, днем ранее, 23 мая, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-каналом Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в список причастных к терроризму лиц и был ранее объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими. Создателей Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в «Организации массовых беспорядков».