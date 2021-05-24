Представители аппарата бизнес-омбудсмена призвали снять часть ограничений с самозанятых

С самозанятых в России хотят снять часть ограничений Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В России предлагают снять с самозанятых часть ограниче6ний. В частности, им хотят разрешить платить взносы в Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования, поскольку на сегодняшний день они остаются без защиты в случае утраты трудоспособности или ухода в декретный отпуск. С такой инициативой выступили в аппарате уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Самозанятые — это социальный эксперимент, так и не надо искусственно урезать его возможности. ФНС придумала для самозанятых фантастический сервис. Очень удобный, легкий и комфортный. Чтобы вывести из тени еще несколько миллионов человек, надо всего лишь не перегибать палку с контролем и ограничениями», — цитирует общественного омбудсмена по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных налоговых режимах Марину Блудян «Российская газета».

Кроме того в аппарате бизнес-омбудсмена предлагают расширить список допустимой деятельности, которой могут заниматься самозанятые граждане в России. К примеру, им хотят разрешить продавать товары, подлежащие маркировке, перепродавать товары, а также заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров или багажа на легковом такси, передает телеканал «360».

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей добавили, что в России и так достаточно ограничений для самозанятого населения. В частности, такие граждане не могут брать наемных рабочих и иметь доход более чем 2,4 млн рублей в год, пишет ФАН.