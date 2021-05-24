Франция выступила за диалог с Россией по ситуации в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюссель должен вести диалог с Москвой для урегулирования политической ситуации в Минске в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое мнение высказал госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.

«Мы должны проявлять необходимую твердость в отношении Минска, но одновременно вести диалог с Россией о политическом урегулировании в Белоруссии в рамках ОБСЕ … Это необходимо, чтобы прийти к политическому решению путем диалога», - сказал дипломат в эфире телеканала BFM.

Бон назвал власть в Белоруссии «последней диктатурой в Европе», отметив, что ситуация в этой республики вызывает беспокойство в Евросоюзе. По его словам, ЕС продолжит поддерживать политическую оппозицию в Белоруссии и вводить санкции, однако будет вести диалог с Россией для того, чтобы Минск встал «на путь демократии».

Госсекретарь при МИД Франции также сообщил, что Париж не исключает закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступает за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска на фоне инцидента с самолетом Ryanair.