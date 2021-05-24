Лавров: Россия не оставит Белоруссию в беде на фоне давления "недоброжелателей"

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва всегда готова прийти на помощь Минску, и не оставит союзника в беде. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, указав на братские узы, общую историю и ценности.

«Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений - братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности», - сказал глава МИД РВ в интервью газете «Аргументы и факты».

Лавров отметил, что попытка вооруженного переворота в Белоруссии с участием американского гражданина «вполне укладывается в линию Запада», которая направлена на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с использованием методик «цветных революций».

«Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день обстановка в республике в целом стабилизировалась. «Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию», - добавил он.

Однако, по его словам, «западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием».