Кубань планирует заключить на Петербургском экономическом форуме соглашений в сфере курортов на сумму более 70 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению инвестиций, - пояснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - В санаторно-курортной отрасли отмечается рост на протяжении последних лет, мы видим устойчивую тенденцию для развития внутреннего туризма. Большой интерес регион вызывает у сетевых отелей, в том числе – у мировых брендов. Сейчас в крае их работают порядка 40, и уровень сервиса вокруг этих отелей растет – конкуренция с мировыми гигантами заставляет представителей бизнеса развиваться, предлагать более высокое качество отдыха».

В частности, в рамках ПМЭФ-2021 регион планирует заключить соглашение о строительстве отелей «Хилтон» в Анапе к 2024 году. Всего на форуме в Санкт-Петербурге ожидаются подписания инвестсоглашений в курортной отрасли на сумму порядка 70 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, в краевом министерстве курортов сейчас на сопровождении находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 млрд рублей.

«В 2021 году подписано соглашение о реализации крупного объекта в Сочи на сумму 7,3 млрд рублей. В рамках этих проектов строятся крупные гостиничные комплексы, в том числе под брендом международного гостиничного оператора AccorHotels. Подавляющее большинство гостиничных комплексов, реализуемых в рамках инвестиционных соглашений, приходятся на категорию «3-5 звезд», – рассказал Александр Руппель.

Чиновник также отметил, что при реализации инвестпроектов в этом году в Анапе открылись два новых гостиничных комплекса. До конца года еще два объекта появятся в Туапсинском районе и Новороссийске.

«В этом году по поручению губернатора мы ведем разработку инвестиционной концепции региона, одним из ее направлений как раз станет санатоно-курортная сфера. Мы анализируем опыт других регионов России и крупных мировых туристических центров, к этой работе привлечены эксперты, научное и бизнес-сообщество. По итогу мы получим конкретную дорожную карту по улучшению инвестиционного климата Краснодарского края, что выведет регион на новый уровень развития», – добавил Александр Руппель.