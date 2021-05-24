Госдума поддержала запрет избираться причастным к экстремизму гражданам РФ

Госдума поддержала запрет избираться причастным к экстремизму. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в понедельник, 23 мая, поддержал во втором чтении проект, распространяющий временный запрет избираться в высшие органы власти лицам, причастным к экстремизму.

Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на высокие должности в течение 5 лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники этих организаций и лица, чья причастность к их деятельности подтверждена судом, не смогут избираться в течение 3 лет.

Поправки ко II чтению законопроекта внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Правки предлагается внести в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". В редакции I чтения законопроект вводит ограничения только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы.

Во II чтении также было утверждено, что лица, каким-либо образом имеющие отношение к экстремистам онлайн (переписки в социальных сетях) тоже могут считаться причастными к их деятельности.