Лавров: Россия рекомендует Турции не подпитывать милитаристские настроения Украины

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москва предупреждает Анкару, что поощрение украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на целостность России. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметив, что российская сторона призывает Турцию перестать подпитывать милитаристские настроения Киева.

«На всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», - заявил глава МИД РФ в интервью газете "Аргументы и факты".

Напомним, 10 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма».

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся в 2014 году, когда за возвращения полуострова в состав России проголосовало 96,77 процента населения Республики.