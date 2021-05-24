Лавров: США наращивают военную активность на Украине и в Черном море

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО наращивают свою военную активность на Украине и в Черном море, а также вооружают украинскую армию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Пользуясь возможностью, хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Накачивают украинскую армию вооружениями», - отметил глава МИД РФ в интервью газете «Аргументы и факты».

По его словам, Вашингтон оказывают украинской армии финансовую и материальную поддержку, обучают украинских военных «натовским методам ведения войны».

Лавров также напомнил, что в этом году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений Киева со странами Североатлантического альянса, в том числе в крупнейших учениях Defender Europe – 2021.

«То есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Украинские военные участвуют… Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании», - отметил он.