Правительство даст 520 млн рублей на закупку незарегистрированного в России препарата для онкобольных

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 520 млн рублей на препарат для онкобольных «Онкаспар», пока не зарегистрированный в России, сообщается на сайте кабмина. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 520 млн рублей на препарат для онкобольных «Онкаспар», пока не зарегистрированный в России, сообщается на сайте кабмина.

По словам главы правительства, в этом году Россия закупит около двух тыс. упаковок лекарства, а в будущем потребность в «Онкаспаре» может составить 2,5 тысячи упаковок. Всего в бюджете на 2021 год на помощь тяжелобольным детям заложено 60 млрд рублей, отметил Мишустин.

Как сообщал ранее кабмин, закупкой, ввозом и доставкой «Онкаспара» занимается Московский эндокринный завод. Ранее на приобретение препарата правительство направило более 273 млн рублей.

Онкаспар – противолейкозное лекарство, применяемое для лечения детей с тяжелой патологией.

В январе Мишустин объявил о ввозе в Россию препарата для онкобольных «Прокарбазин».

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра". Фонд будет закупать дорогостоящие и незарегистрированные в России лекарства для лечения тяжелобольных детей.