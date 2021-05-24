На программу детского туристического кешбэка в РФ дополнительно понадобится 7 млрд рублей

Программой кешбэка в этом году воспользуются 357 тысяч детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что получить возврат 50% от стоимости путевок в детские лагеря, которые были приобретены до старта программы детского туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября 2021 года. Он отметил, что поручение президента по этому вопросу было тщательно проработано.

"Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", - цитирует Чернышенко ТАСС.

Чернышенко отметил, что на программу детского туристического кешбэка в России понадобится еще 7 млрд рублей.

Идею возврата кешбэка за детский отдых предложил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что детский отдых в России должен стать доступнее. Программой в этом году, по данным Дмитрия Чернышенко, воспользуются 357 тысяч детей.