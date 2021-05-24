Песков сообщил об отсутствии данных о россиянах на рейсе Ryanair

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле не располагают данными о россиянке с рейса авиакомпании Ryanair, предположительно задержанной в Минске во время экстренной посадки лайнера. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что нет данных и о других гражданах России, не продолживших полет или летевших в самолете.

«Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией - кто там находился, что...», - заявил представитель Кремля.

Песков отказался комментировать ситуацию с экстренной посадкой лайнера в аэропорту Минска. Все вопросы, по его мнению, должны решать авиавласти.

«Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам», -отметил он.

Напомним, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича. Роман внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими. Создателей Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в Белоруссии обвиняют в «Организации массовых беспорядков».