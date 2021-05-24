ВОЗ: в мире от коронавируса погибло не менее 115 тысяч врачей

В мире от коронавируса погибло не менее 5 тысяч врачей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, заявил, что от коронавирусной инфекции во всем мире погибло не менее 115 тысяч врачей.

"Хотя отчетность пока не полна, мы считаем, что, по крайней мере, 115 тысяч работников здравоохранения заплатили самую высокую цену, находясь на службе других", - отметил он.

Гебрейесус призвал вакцинировать 10% населения каждой страны к сентябрю и 30% - к концу года.

В России создан "Список памяти", в который вносят врачей, погибших от коронавирусной инфекции. Он появился в апреле 2020 года.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. За все время от инфекции в мире погибло более 3,4 миллиона людей.