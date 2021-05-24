В правительстве хотят в три раза сократить цены на туры в Долину гейзеров на Камчатке

Правительство России планирует оптимизировать туристические потоки в камчатскую Долину гейзеров, сократив стоимость экскурсий в три раза Фото: Shutterstock

Правительство России планирует оптимизировать туристические потоки в камчатскую Долину гейзеров, сократив стоимость экскурсий в три раза, сообщил заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко. По его словам, стоимость туров нужно сократить до 10 тыс. рублей вместо сегодняшних 35-45 тыс.

Как пояснил зампред правительства, в Долине гейзеров появится закольцованный маршрут, а экскурсии по нему будут проводиться сразу для нескольких туристических групп. По задумке правительства, оптимизация сократит до нескольких минут перелет в Долину на вертолете из Петропавловска-Камчатского. Таким образом можно будет использовать существующую инфраструктуру более эффективно, отметил Чернышенко.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Чернышенко лично заняться развитием туристического потенциала Камчатки и разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров.

На прошлой неделе Чернышенко сообщил о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, и заявил, что в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народу, поскольку «они просто там вытопчут все». Президента России Владимира Путина возмутили слова вице-премьера: российский лидер рекомендовал относиться к людям «не как к чужим, а как к своим».