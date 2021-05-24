Песков не стал давать оценку ситуации вокруг экстренно севшего в Минске самолета Ryanair

Дмитрий Песков, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль выступает за трезвую оценку инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске, и против «гонки с осуждением или поддержкой кого-либо». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что правильную оценку ситуации смогут дать только авиавласти.

«Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, Песков также сообщил, что Кремль не располагает информацией о россиянке с рейса Ryanair, которую якобы задержали во время посадки в Минске.

Напомним, правительство Литвы заявило о своем намерении добиваться запрета международных полетов над Белоруссией. Париж также не исключает закрытия белорусского воздушного пространства для самолетов Европейского союза, и заявил о намерении добиваться расширения санкций в отношении Минска.

В минувшие воскресенье, 23 мая, после экстренной посадки самолета в Минске задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в список причастных к терроризму лиц и был ранее объявлен в розыск.