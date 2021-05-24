В Индии началось производство российской вакцины «Спутник V» Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих производителей препаратов в Индии Panacea Biotec начали производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в этой Индии. Об этом сообщает РФПИ, где уточнили, что полномасштабный выпуск начнется летом этого года

«Выпуск первой партии осуществлен на мощностях Panacea Biotec в городе Бадди», - говорится в сообщении фонда.

Как уточняется, первая партия будет доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал запуск производства вакцины в Индии важным шагом, который поможет стране успешнее бороться с пандемией.» Выпуск вакцины на территории Индии поддержит усилия властей страны по преодолению острой фазы распространения коронавируса. В дальнейшем препарат будет экспортироваться для защиты здоровья людей в других государствах», - отметил он.

Управляющий директор Panacea Biotec Раджеш Джаин добавил, что объединение усилий с РФПИ позволит стране скорее вернуться к нормальной жизни и помочь в этом жителям других стран.

Напомним, российская вакцина была зарегистрирована в Индии в рамках процедуры ускоренной регистрации 12 апреля, вакцинация «Спутник V» в стране началась 14 мая.