В России выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

На сегодняшний день в России выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавирусной инфекции. Такие данные привел замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше», - заявил эпидемиолог Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России уже появились случаи заражения «индийским» штаммом, однако самой опасной «индийской» мутации заболевания в стране не выявлено. Кроме того, по ее словам, все разработанные в России вакцины эффективно защищают от всех штаммов коронавируса.

Напомним, сегодня в России за минувшие сутки выявлено 8 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и по состоянию на понедельник, 24 мая, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране составляет 5 009 911 человек