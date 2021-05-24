Кешбэк за купленные ранее путевки в детские лагеря можно будет вернуть с 15 июня 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кешбэк за купленные ранее путевки в детские лагеря можно будет вернуть с 15 июня 2021 года. Об этом на совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"По указанию президента и вашему поручению мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска программы [детского туристического кешбэка]. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября", - цитирует Чернышенко ТАСС.

Он отметил, что на программу детского туристического кешбэка в России из бюджета потребуется выделить дополнительно еще 7 млрд рублей.

Напомним, что с инициативой сделать летний детский отдых доступнее выступил президент России Владимир Путин. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что программой в 2021 году воспользуются свыше 300 тысяч детей в стране.