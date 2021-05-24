Рогозин рассказал о трансформации РКЦ «Прогресс» по примеру SpaceX

Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» пошел по пути компании SpaceX Илона Маска, в которой налажено и производство, и предоставление космических услуг. Такое заявление сделал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Одна из наших компаний примерно идет по этому пути, это Ракетно-космический центр "Прогресс"», - сказал он на конференции Startup Village.

Как уточнил Рогозин, SpaceX располагает средствами выведения и производством космических аппаратов, также у компании существует «конечный этап этой пищевой цепочки», и речь идет об операторских компаниях, «которые покупают у него же сигнал с орбитальной группировки».

Ракетно-космический центр «Прогресс» производит продукцию военного назначения, ракеты и спутники для «Роскосмоса», а также выполняет контракты на производство ракет по заказу европейской компании Arianespace.