68% россиян признались, что считают себя приверженцами ЗОЖ

Почти 70% россиян рассказали, что придерживаются здорового образа жизни Фото: Shutterstock

Приверженцами здорового образа жизни считают себя 68% россиян. При этом 18% из них абсолютно уверены в своем здоровом подходе к жизни, а остальные 50% - склоняются к такому ответу.

При этом каждый третий опрошенный (32%) заявил, что он далек от принятых правил ЗОЖ. 5% из них признались, что здоровый образ жизни – это совершенно не про них, а еще 27% отметили, что ведут скорее нездоровый образ жизни, чем здоровый, пишет RT со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Примечательно, что люди в возрастной категории старше 45 лет чаще других считают себя ЗОЖниками (71%). При этом женщины чуть чаще придерживаются здорового подхода, чем мужчины 69% против 66%.

Тех, кто меньше всего соблюдает правила здорового образа жизни, больше всего в категории 35—44-летних (37%).

Добавим, что, по мнению каждого второго россиянина, ЗОЖ – это в первую очередь регулярная физическая нагрузка, спорт, зарядка и другие активности. 42% опрошенных считают, что ЗОЖ – это отсутствие вредных привычек, а еще 38% - что это правильное питание без перееданий, пишет ОТР.

Напомним, ранее социологи установили, что порядка 80% россиян пережили стресс в 2020 году на фоне пандемии, а более половины опрошенных до сих пор находятся в состоянии нервного напряжения, пишет ФАН.