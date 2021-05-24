МИД рассказал, сколько у России и США стратегических наступательных вооружений

МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ России и США по состоянию на 1 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России опубликовало данные о количестве стратегических наступательных вооружений в рамках договора СНВ-3.

По состоянию на март 2021 года, Россия имеет 517 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США – 651 единицу, сообщается на сайте МИД.

Также, согласно документу, Москва обладает 1 456 единицами боезарядов на развернутых МБР, на развернутых баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками. У США аналогичное вооружение составляет 1 357 единиц. Кроме того, у России имеется 767 единиц развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков, США обладают 800 единицами.

Напомним, новый договор СНВ-3 был подписан 5 февраля 2011 года. Согласно соглашению, сверхдержавы сокращают свои ядерные арсеналы. Как сообщал ранее сайт KP.ru, через семь лет и в дальнейшем суммарные количество вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.