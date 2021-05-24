Правительство направит около 3 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2021 году правительство дополнительно выделит 3 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами. Он подчеркнул, что в ряде регионов на данный период "сложная обстановка". Так, премьер привел в пример Тюменскую область, где введен режим ЧС. В регионе начали работу лесные службы и федеральные подразделения "Авиалесоохраны".

"Надо не допустить ухудшения обстановки, несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и приближающийся летний сезон", - сказал глава кабмина.

Мишустин подчеркнул необходимость действовать в этом вопросе слаженно и последовательно.

"Своевременно проводить профилактические работы, а на новые возгорания реагировать уже в первые сутки", - цитирует Мишустина ТАСС.

Доклад о борьбе с лесными пожарами представила вице-премьер Виктория Абрамченко. Мишустин поручил ей держать ситуацию на контроле.