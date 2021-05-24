В администрации Зеленского требуют "жесткой оценки" посадки самолета в Минске

В администрации Зеленского обвинили Белоруссию в международном терроризме Фото: REUTERS

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал «проявлением международного терроризма» инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске.

«Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины - Вильнюс - это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно», - приводит слова советника агентство УНИАН.

Подоляк считает, что эта ситуация «требует обязательной жесткой юридической оценки». По его словам, экстренную посадку лайнера в Минске можно охарактеризовать как «демонстративный вызов современному миру».

Напомним, в минувшие воскресенье, 23 мая, лайнер ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Ригу, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, после чего был задержан находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta и главный редактор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич, который внесен в список причастных к терроризму лиц и был ранее объявлен в розыск, а его каналы признаны в республике экстремистскими.

Между тем, Представитель МИД РФ Мария Захарова уже назвала "шокирующей" реакцию стран Запада на инцидент.