Липецкий губернатор выделил полтора миллиона рублей на лекарства для тяжелобольных детей

За помощью к губернатору Игорю Артамонову обратились родители, чьи дети страдают серьёзными заболеваниями. Фото: липецкаяобласть.рф

24 мая за помощью к главе Липецкой области Игорю Артамонову пришли родители четырёх малышей, которые страдают серьёзными заболеваниями. Лечение детей стоит сотни тысяч рублей. Таких средств у семей нет. К тому же в России пока не производят необходимые для лечения препараты и нет аналогов. К сожалению, лекарства также не входят ни в региональный, ни в федеральный перечень льготных лекарств. Некоторые препараты не зарегистрированы в России, и приобрести их по квоте тоже нельзя

Губернатор заверил, что помощь окажут, каждому, кто сегодня пришёл к нему на приём. «Здоровье детей превыше всего, – убеждён Игорь Артамонов. – Мы неоднократно помогали жителям региона с приобретением лекарств и впредь продолжим это делать».