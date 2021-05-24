Слуцкий назвал двойными стандартами реакцию Европарламента на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске Фото: Иван ВИСЛОВ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал реакцию депутатов Европарламента на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске жесточайшим проявлением двойных стандартов.

«Инициатива евродепутатов провести срочные дебаты в комитете по иностранным делам Европарламента в связи с инцидентом вокруг экстренного приземления самолета Ryanair в Минске - жесточайшее проявление двойных стандартов», - заявил он.

Слуцкий отметил, что подобной реакции никто не наблюдал в июле 2013 года, когда произошла принудительная посадка и обыск самолета действующего тогда президента Боливии Эво Моралеса.

«Это было коллективное решение властей ЕС ... Никто не предлагал ни парламентских дискуссий, ни немедленного закрытия воздушного пространства над Австрией», - напомнил он.

Политик посоветовал партнерам «вместо поспешных выводов» обратить свой «праведный гнев на тех, кто открыл ящик Пандоры и стер с лица земли целые государства во имя целей установления однополярного мира».

Как писал сайт kp.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада шокирующей, и также напомнила о некоторых экстренных посадках.

Напомним, на фоне произошедшего Париж не исключили закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС, а также выступили за расширение санкций Европейского союза в отношении Минска. Литва также сообщила о намерении работать с партнерами над закрытием белорусского воздушного пространства.