Путин: РФ сделает все, чтобы помочь Киргизии и Таджикистану в решении вопросов по границе

РФ сделает все, чтобы помочь Киргизии и Таджикистану в решении вопросов по границе. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ будет делать все возможное, чтобы помочь Киргизии и Таджикистану решать все вопросы по границе исключительно путем переговоров.

"Мы внимательно очень и с большой тревогой смотрели за ситуацией на таджикско-киргизской границе. Как вы знаете, совсем-совсем недавно у нас в Москве был с визитом президент Таджикистана. Мы обсуждали, конечно, и с ним этот вопрос. Позитивно восприняли намерения двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров", - сказал Путин.

Напомним, что территориальный конфликт разгорелся на границе двух стран 28 апреля, когда таджикские военные решили установить на столбах камеры слежения. В итоге он перерос в столкновения между представителями двух стран. Речь идет о водораспределительном пункте «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. После нескольких стычек началось вооруженное столкновение между военными Киргизии и Таджикистана. Минимум два человека в ходе конфликта погибли, еще 26 получили ранения, в том числе и мэр таджикского города.