МИД Греции: У привитых "Спутником V" туристов не будет проблем со въездом в страну Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обладатели сертификата о вакцинации российским препаратом «Спутник V» не будут испытывать проблем с въездом на территорию Греции. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Никос Дендиас на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации ("Спутником V") ... У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем», - сказал глава МИД Греции.

Как писал сайт kp.ru, правительство Греции отменило для россиян с 14 мая квоты на число туристов и обязательный карантин после въезда в страну. Прибывающие туристы должны обязательно заполнить за день до прибытия электронную форму Passenger Locator Form, в которой иностранцы указывают контактные данные в Греции. Подтверждение её заполнения необходимо для проезда в Грецию.