Депутат Власов предложил повысить лимит дохода у самозанятых при наличии у них детей

В Госдуме предложили повысить доходы самозанятым Фото: Shutterstock

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить для самозанятых лимиты доходов, которые подлежат льготному налогообложению, при условии, что у работников есть дети. Соответствующий законопроект политик направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В своем обращении депутат напомнил, что с октября 2020 года российские регионы стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональную деятельность». Благодаря этому самозанятые получили возможность выплачивать налоги по заниженным ставкам: 4% для тех, кто работает с физлицами, и 6% для тех, кто - с ИП и юрлицами.

Также в России был установлен лимит годового дохода в размере 2,4 млн рублей, превысив который самозанятый лишается возможности пользоваться налоговыми льготами до начала следующего календарного года.

При этом, как отметил Власов, на сегодняшний день закон не учитывает, есть ли у работающего дети.

«В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — цитирует текст обращения RT.

Добавим, по данным Федеральной налоговой службы на первый квартал 2021 года, в России зарегистрировано уже два миллиона самозанятых граждан. 60% из них – мужчины, передает ОТР.

Напомним, режим самозанятости появился в России летом 2020 года. С 1 июля регионы получили возможность предоставлять гражданам льготные налоговые условия в качестве пилотного проекта, передает Life.ru.